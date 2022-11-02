«Калашников» начал поставлять новейшие беспилотники в российские войска
Глава концерна «Калашников» сообщил о поставках в армию разведывательных и ударных дронов.
В среду днем РИА Новости сообщили, что глава холдинга "Калашников" Алан Лушников сообщил журналистам о начале поставок новейших беспилотных летательных аппаратов коптерного типа в российские войска.
Лушников сообщил, что это целая линейка и часть из них уже производится и поставляется серийно, а часть находится в разработке и выйдет на серию в следующем году.
Один из таких беспилотников -ZALA 421-24 был представлен на форуме "Армия- 2022" и по данным Ростеха, этот беспилотник способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия и летать в режиме полного радиомолчания.
Опубликовано: Елена Калиновская
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