Эксперты рассказали, как понять, что организм просит помощи

Многих болезней можно избежать, если вовремя заметить их первые признаки. Проблема в том, что зачастую симптомы кажутся настолько незначительными, что мы просто не обращаем на них внимания.

Ломкость волос и ногтей:

Дефицит витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.

Кровоточивость десен:

В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.

Гусиная кожа на локтях:

Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.

Хочется соленого:

В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.

Хочется сладкого:

Возможно нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. Лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Хочется пресной пищи:

Речь о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.