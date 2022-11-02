Эксперты рассказали, как понять, что организм просит помощи
Многих болезней можно избежать, если вовремя заметить их первые признаки. Проблема в том, что зачастую симптомы кажутся настолько незначительными, что мы просто не обращаем на них внимания.
Ломкость волос и ногтей:
Дефицит витаминов группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых кашах, цельном хлебе.
Кровоточивость десен:
В организме наблюдается недостаток витамина С. Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить настой шиповника или отвар сосновой хвои.
Гусиная кожа на локтях:
Это явный симптом недостатка витаминов С и А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве, помидорах, абрикосах, кураге.
Хочется соленого:
В организме поселилась инфекция либо обострились воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.
Хочется сладкого:
Возможно нервное истощение и нужна быстрая энергетическая подпитка — глюкоза. Лучше употреблять мёд или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Хочется пресной пищи:
Речь о гастритах или проблемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.
Опубликовано: Ангелина Крент
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