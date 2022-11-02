Дайвинг: Статистика неутешительна - 8 000 смертей в год

Речь идет не о том дайвинге, которым можно заниматься по приезду в Египет возле самого берега.

Хотя с учетом противопоказаний по здоровью для некоторых и подобные погружения не проходят бесследно.

Опасен, по большей части, именно дайвинг профессиональный: не в последнюю очередь из-за отчаянности и самонадеянности ныряльщиков.

«Закипание» в венах воздуха при слишком быстром подъеме на поверхность, нехватка кислорода на глубине, уход слишком низко и отключение сознания при большом давлении - все это может произойти с вами, там - на глубине.

Статистика неутешительна - 8 000 смертей в год.