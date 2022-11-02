Дайвинг: Статистика неутешительна - 8 000 смертей в год
2022-11-02 15:44
Речь идет не о том дайвинге, которым можно заниматься по приезду в Египет возле самого берега.
Хотя с учетом противопоказаний по здоровью для некоторых и подобные погружения не проходят бесследно.
Опасен, по большей части, именно дайвинг профессиональный: не в последнюю очередь из-за отчаянности и самонадеянности ныряльщиков.
«Закипание» в венах воздуха при слишком быстром подъеме на поверхность, нехватка кислорода на глубине, уход слишком низко и отключение сознания при большом давлении - все это может произойти с вами, там - на глубине.
Статистика неутешительна - 8 000 смертей в год.
Опубликовано: Игнат Ветров
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