Отличие крема от мази и что из этого лучше выбрать

Косметические и лекарственные средства для наружного применения выпускаются в разных формах.

Крем и мазь – две формы лекарственных средств для наружного применения. Ошибочно считать, что их основное отличие-концентрация действующих веществ. Большинство медицинских средств для наружного применения содержит до 2% лекарственных компонентов.

Основа для мази не содержит воды, в составе крема обязательно присутствует вода Мазь проникает в кровоток и оказывает системное действие на организм. Крем остается на верхних слоях и оказывает местное действие.

Крем легко впитывается и не оставляет жирных следов на одежде и коже. Излишки мази приходится удалять

Мазь – исключительно медицинский термин. Кремами называют множество косметических продуктов.

Крем рекомендуется наносить на кожу при «влажных» поражениях, то есть когда на поверхности имеются какие-либо выделения, а мази обычно используют при уплотнениях (инфильтрации) кожи.

Мази обычно рекомендуется наносить на ночь, а крем – утром или днём.