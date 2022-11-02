Отличие крема от мази и что из этого лучше выбрать
Косметические и лекарственные средства для наружного применения выпускаются в разных формах.
Крем и мазь – две формы лекарственных средств для наружного применения. Ошибочно считать, что их основное отличие-концентрация действующих веществ. Большинство медицинских средств для наружного применения содержит до 2% лекарственных компонентов.
Основа для мази не содержит воды, в составе крема обязательно присутствует вода Мазь проникает в кровоток и оказывает системное действие на организм. Крем остается на верхних слоях и оказывает местное действие.
Крем легко впитывается и не оставляет жирных следов на одежде и коже. Излишки мази приходится удалять
Мазь – исключительно медицинский термин. Кремами называют множество косметических продуктов.
Крем рекомендуется наносить на кожу при «влажных» поражениях, то есть когда на поверхности имеются какие-либо выделения, а мази обычно используют при уплотнениях (инфильтрации) кожи.
Мази обычно рекомендуется наносить на ночь, а крем – утром или днём.
Опубликовано: Ангелина Крент
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