Не ожидали: папа в США выложил фото с дочерьми в соцсети, и оно сразу стало вирусным

При этом большинство пользователей раскритиковали наряды девушек, тогда отец снял ролик в TikTok, и стороны наконец пришли к пониманию.

Отец из штата Флориды в США был в «полном шоке» после того, как фотография его дочерей, идущих на встречу выпускников, превратилась в вирусный мем.

Ведущий новостей из Орландо Мэтт Остин поделился в Facebook фотографией, на которой он вместе со своими двумя дочерьми-подростками стоит перед отъездом на выпускной в старшей школе.

«Мои дочери выглядят слишком хорошо. Хотите верьте, хотите нет, но внутри они еще красивее», — подписал он снимок. Пост Остина собрал более тысячи комментариев, многие пользователи упрекнули журналиста в том, что он одобрил платья своих дочерей.

Остин решил снять TikTok в ответ на полученную негативную реакцию. Он рассказал зрителям, что «опубликовал то, что считал безобидным постом о том, что мои дочери выглядят красиво».

«Меня как отца девочек всегда бесило, когда люди говорят что-то вроде: «Ну, этим девочкам нужно одеться, чтобы они не отвлекали мальчиков», — сказал он. «Или еще хуже: «Они одеваются так, как просят», - заявил автор.

«Но знаете, что бы меня по-настоящему разочаровало? Если бы мои девочки выросли такими взрослыми, которые заходят в социальные сети и унижают появление подростка на странице своего отца в Facebook», — пошутил он.

Несколько пользователей в ответ похвалили Остина в комментариях к его ответному видео, многие согласились с ведущим новостей в его позиции.