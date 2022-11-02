Приходько заявила, что при сотрудничестве с Константином Меладзе, дело доходило до физической силы

Украинская певица Анастасия Приходько подорвала психическое здоровье, когда сотрудничала с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Было это в течение 2009 - 2010 годов.

Украинская певица Анастасия Приходько заявляет, что сотрудничество с Константином Меладзе обернулось для нее психологической травмой. О том, что тогда творилось, артистка не может забыть до сей поры.

Подробности взаимоотношений с музыкальным продюсером Приходько уточнять не стала, уточнив, что заикнись она об этом, все ее будут жалеть, чего она не переносит.

Исполнительница намекнула, что дело доходило до применения физической силы.