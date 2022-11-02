Приходько заявила, что при сотрудничестве с Константином Меладзе, дело доходило до физической силы
2022-11-02 15:53
Украинская певица Анастасия Приходько подорвала психическое здоровье, когда сотрудничала с музыкальным продюсером Константином Меладзе. Было это в течение 2009 - 2010 годов.
Украинская певица Анастасия Приходько заявляет, что сотрудничество с Константином Меладзе обернулось для нее психологической травмой. О том, что тогда творилось, артистка не может забыть до сей поры.
Подробности взаимоотношений с музыкальным продюсером Приходько уточнять не стала, уточнив, что заикнись она об этом, все ее будут жалеть, чего она не переносит.
Исполнительница намекнула, что дело доходило до применения физической силы.
Опубликовано: Наталья Гончарова
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
КНДР занимает четвертое место в мире по численности войск
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Диетологи рассказали, какую зелень лучше всего есть
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»