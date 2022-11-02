NYP: Байден заявил о разговоре с учёными, которые умерли до его рождения
2022-11-02 16:00
Президент США утверждает, что провёл разговор с одним из создателей инсулина, однако они умерли до того, как сам Байден родился.
Американское издание NYP уведомляет, что в недавнем интервью Джозеф Байден сообщил широкой общественности о том, что разговаривал с создателем инсулина, который предназначен для помощи больным диабетом.
Примечательно, что официальными создателями инсулина являются Джон Джеймс Ричард Маклауд, получившими за данное достижение Нобелевскую премию. Учёные умерли в 1941 и 1935 годах соответственно, а сам Байден родился в 1942 году и не мог иметь возможности поговорить с кем-либо из них.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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