NYP: Байден заявил о разговоре с учёными, которые умерли до его рождения

Президент США утверждает, что провёл разговор с одним из создателей инсулина, однако они умерли до того, как сам Байден родился.

Американское издание NYP уведомляет, что в недавнем интервью Джозеф Байден сообщил широкой общественности о том, что разговаривал с создателем инсулина, который предназначен для помощи больным диабетом.

Примечательно, что официальными создателями инсулина являются Джон Джеймс Ричард Маклауд, получившими за данное достижение Нобелевскую премию. Учёные умерли в 1941 и 1935 годах соответственно, а сам Байден родился в 1942 году и не мог иметь возможности поговорить с кем-либо из них.