Стремоусов: армия Украины была разбита при попытке наступления на Херсон
2022-11-02 16:11
2 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли ряд новых неудачных попыток прорваться к Херсону, но были вынуждены отступить.
В среду заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что накануне вооружённые силы Украины вновь несколько раз попытались прорвать линию обороны Херсона с целью насильственного захвата города вопреки итогам референдума, по которым Херсонская область вошла в состав России.
По данным Стремоусова, группировки ВСУ были полностью разгромлены при попытках подойти к Херсону вплотную, ввиду чего украинские войска были вынуждены отступить на прежние позиции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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