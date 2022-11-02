Стремоусов: армия Украины была разбита при попытке наступления на Херсон

2 ноября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что ВСУ предприняли ряд новых неудачных попыток прорваться к Херсону, но были вынуждены отступить.

В среду заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины Кирилл Стремоусов опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что накануне вооружённые силы Украины вновь несколько раз попытались прорвать линию обороны Херсона с целью насильственного захвата города вопреки итогам референдума, по которым Херсонская область вошла в состав России.

По данным Стремоусова, группировки ВСУ были полностью разгромлены при попытках подойти к Херсону вплотную, ввиду чего украинские войска были вынуждены отступить на прежние позиции.