Пенитентесы или кальгаспоры – остроконечные снежные глыбы, которые могут круглый год стоять посреди пустыни и не таять
Не только в пустыне, но один из самых ярких примеров этого явления находится именно в чилийской пустыне Атакама.
Там эти пенитентесы организуют целый крестовый ход - сравнение не случайное, потому что само название этого явления имеет отношение именно к монахам.
Пенитентесы переводится как «кающиеся» с португальского, а кальгаспоры - как «кающиеся снега» с немецкого.
Идея понятна - эти снежные колпаки напоминают тем, кто их видит, монахов в остроконечных белых головных уборах.
Собственно, сами эти головные уборы назывались ровно тем же словом, а еще есть даже религиозное братство с аналогичным названием.
Есть теория о том, как образуются кальгаспоры . Это происходит благодаря солнцу.
Получается, что солнце топит снег (или даже фирн - так называют слежавшийся почти до состояния льда снег) только с одной стороны, в результате в ровном покрове образуются впадины, свет солнца отражается от одной стороны этой впадины и уже «подтачивает» противоположную сторону.
Опубликовано: Антон Райт
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