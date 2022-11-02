Старый уважаемый Тикко живет на горе Фулуфьялетт в Швеции
2022-11-02 16:25
Этой норвежской ели уже 9550 лет, и это самое старое одиноко стоящее дерево-клон, т.е. выросшее не из семечка, и из черенка или корневища другого растения.
Возраст Старого Тикко был определен методом углеродного анализа корневой системы.
Традиционно пересчитать годовые кольца ученым не позволило то, что нынешнему стволу этой древней сосны всего пара сотен лет.
Возможно, когда-то дерево было уничтожено, но старые, даже очень старые корни сохранились и дали новый росток.
Свое имя Старый Тикко получил от профессора Лейфа Куллмана, который его обнаружил.
Корни упрямой норвежской елки помнят те времена, когда Британию с Европой соединял сухопутный перешеек.
Опубликовано: Антон Райт
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