USAID: США выделят Молдавии $50 млрд на обеспечение энергобезопасности
2022-11-02 16:27
Агентство USAID утверждает, что правительство Соединённых Штатов передаст Кишинёву порядка 50 миллиардов долларов для поддержания энергетической безопасности страны.
Вечером среды американское Агентства США по международному развитию USAID опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что администрация Вашингтона приняла решение о выделении пятидесяти миллиардов долларов молдавскому правительству под началом Майи Санду для обеспечения энергобезопасности страны в условиях острой нехватки газа.
Характерно, что ранее 2 ноября экс-глава Молдавии Игорь Додон публично назвал Санду виновной в энергетическом кризисе на территории Молдавии, указав на некомпетентность ряда её решений.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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