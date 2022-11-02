USAID: США выделят Молдавии $50 млрд на обеспечение энергобезопасности

Агентство USAID утверждает, что правительство Соединённых Штатов передаст Кишинёву порядка 50 миллиардов долларов для поддержания энергетической безопасности страны.

Вечером среды американское Агентства США по международному развитию USAID опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что администрация Вашингтона приняла решение о выделении пятидесяти миллиардов долларов молдавскому правительству под началом Майи Санду для обеспечения энергобезопасности страны в условиях острой нехватки газа.

Характерно, что ранее 2 ноября экс-глава Молдавии Игорь Додон публично назвал Санду виновной в энергетическом кризисе на территории Молдавии, указав на некомпетентность ряда её решений.