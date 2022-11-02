МИД Армении назвал «оторванным от логики» заявление Лукашенко по Карабаху
2022-11-02 16:32
Лидер армянского МИДа Ваан Унанян дал оценку словам Александра Лукашенко, который заявил, что у президента Азербайджана Ильхама Алиева не осталось вариантов, кроме как решать проблему Нагорного Карабаха военным путём.
В среду министр иностранных дел Армении Ваан Унанян пообщался с представителями журнала Sputnik, которые попросили прокомментировать заявление Александра Лукашенко о том, что ранее он предлагал Еревану способы решения проблемы Нагорного Карабаха, но армянские власти от них отказывались, что спровоцировала Баку на военную операцию в регионе.
По мнению Ананяна, подобные высказывания Лукашенко являются "сумбурными" и "оторванными от логики", поскольку они якобы противоречат союзным отношениям между Минском и Ереваном.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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