МИД РФ: Москва выступает за предотвращении ядерной войны

Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны.

В среду днем Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны и что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.

Также в заявлении говорится, что Россия призывает страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения любых провокаций с применением оружия массового уничтожения, которые могут привести к необратимым последствиям.