МИД РФ: Москва выступает за предотвращении ядерной войны
2022-11-02 16:49
Министерство иностранных дел России опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны.
В среду днем Министерство иностранных дел Российской Федерации опубликовало заявление о предотвращении ядерной войны и что Москва выступает за обеспечение глобальной стратегической стабильности.
Также в заявлении говорится, что Россия призывает страны "ядерной пятерки" отказаться от поощрения любых провокаций с применением оружия массового уничтожения, которые могут привести к необратимым последствиям.
Опубликовано: Елена Калиновская
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Шойгу: НАТО увеличило свою группировку в Восточное Европе и это ставит под удар Беларусь
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Плетнева снялась в клипе-сказке к песне Вот и все, где роль Снежной королевы сыграла ее дочь Маруся
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»