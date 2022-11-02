Ханна Роуз Далтон и Стивен Радж Башкаран - шокирующая и удивляющая людей канадская семья

Они предпочитают не определять свой гендер и не определять себя гендером. Стивен считает себя мыслителем, учителем и транс-человеком. А Ханна называет себя активисткой и инопланетянкой.

Ханна и Стивен познакомились в старших классах и сошлись на общей любви ко всему нестандартному.

«Это был действительно первый раз, когда мы чувствовали, что можем быть самими собой. Эта связь дала нам уверенность — мы можем превратиться в тех, кем всегда хотели быть и кем себя чувствовали. У нас был откровенный разговор а-ля: "Боже мой, мы оба видим вещи совершенно одинаково!"» — рассказал Стивен.

В результате они создали бренд «Fecal Matter» – «фекальная материя» или «фекалии важны», под которым выпускают не только музыку, но и очень необычную одежду.

«Мы надеемся показать, что вы не обязаны жить по правилам общества, что можно создавать свой образ жизни и быть свободными.

Когда мы росли, нам никогда не показывали ничего подобного, мы просто не знали, что может быть такая жизнь. Но теперь мы можем вдохновлять других создавать свою свободу».