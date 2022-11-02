Читатели Le Figaro выразили свое восхищение от участия России в совместном проекте с Францией.

В среду днем РИ А Новости сообщили, что читатели французской газеты Le Figaro положительно оценили участие России в создании Международного термоядерного реактора.

Многие читатели отметили, что не смотря на санкции Россия не мстит и продолжает выполнять свои обязательства, а попытки европейских политиков, которые присоединились к попыткам Вашингтона изолировать Москву с помощью экономических санкций ни к чему не привели потому, что эти санкции гораздо вреднее для ЕС и Запада, чем для России.

Ранее сообщалось, что на днях Россия отправила во Францию одну из шести гигантских магнитных катушек, необходимых для реализации программы ИТЭР по ядерному синтезу, одного из крупнейших международных научных проектов, в котором Москва все еще участвует, несмотря на санкции.