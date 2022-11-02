Ия Остергрен и от нее без ума миллионы мужчин из Швеции

Ия имеет удивительное телосложение - при росте 178 сантиметров длина ее ног составляет 108 сантиметров.

Несмотря на свой сегодняшний успех, в детстве девушка была «гадким утенком». По словам Ии, она была долговязым, худым подростком, а мальчишки над ней подхихикивали.

Но юная Остергрен решила превратить недостатки в достоинства и упорно занялась спортом.

Ия достигла немалых результатов, а в 2013 году она встретила чемпиона Швеции по бодибилдингу Торбьерна Остергрена, который впоследствии стал ее мужем.

Девушка родила ему двух маленьких дочек.

Когда малышки подросли, Остергрен стала успешным тренером.

А благодаря ее невероятным ногам, некоторые шведские мужчины называют ее «скандинавской богиней».

Ия завела инстаграм, на который на данный момент подписано почти 250 тысяч человек. Девушка не забывает их радовать спортивным контентом.