Самый красивый мальчик: что изменилось в жизни парня, который в детстве получил такой статус
В марте нынешнего года Уильяму Франклин-Миллеру исполнилось восемнадцать, он стал еще привлекательнее и строит карьеру модели.
Уильям Франклин-Миллер родился в Лондоне. Когда был еще ребенком, родители вместе с ним перебралась на жительство в австралийский Мельбурн.
Мальчик с детства очаровывал невероятно привлекательной внешностью: у него были большие выразительные серо-голубые глаза, пухлые губы, утонченные черты лица. Красоту ребенок унаследовал от красавицы-матери, бывшей модели и актрисы Шеннон Франклин-Миллер.
С ранних лет мальчик сотрудничал с крупными брендами и принимал участие в разных фотопроектах. А когда Уильям пошел в школу, завели ему блог. В один из дней среди его фолловеров оказалась японская школьница. Девочка поделилась фото мальчика в своем блоге, и после этого его популярность взлетела до небес.
Армия фанаток Уильяма выросла до 2 миллионов. Модельная карьера Франклина-Миллера тоже пошла в гору. Уильям начал появляться на обложках ведущих модных журналов, Forbes присвоило 13-летнему на тот момент Уильяму статус самого красивого мальчика в мире.
Заметили его и в киноиндустрии. Парень снялся в фильмах «Джек Айриш», «Соседи», «Стрела», в многочисленных музыкальных клипах. Одна из его выдающихся работ - участие в 3-м сезоне сериала «Медичи».
Сейчас юноша живет в Ирландии, часто принимает участие в показах мод, съемках и кинопроектах. Франклин-Миллер также увлекается спортом и мечтает стать архитектором.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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