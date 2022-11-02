Каждый 5 человек в мире это китаец, причем кетчуп это их изобритение
Кетчуп придумали в Китае. Первоначально это был соус для рыбы, название произошло от kōetsiap, kōe — сёмга и tsiap — соус.
В Китае в крупных городах ведётся контроль за количеством детей. Допускается только один ребенок в семье. Но в принципе если заплатить налог, то можно и два и три.
В Китае около 50 различных народов, соответственно они имеют разные диалекты. То есть многие китайцы не понимают друг друга.
А ещё здесь около 80 тысяч иероглифов, но китайцы которые получили высшее образование знают в среднем только 5 тысяч и это считается нормой.
Китай знаменит очень многими изображениями, но есть довольно интересные малоизвестные факты.
Например самые лучшие макароны или спагетти считаются в Италии, но оказывается Марко Поло привез лапшу в к себе на родину именно из Китая.
Также китайцы придумали и изобрели мороженое, бумагу, печатную машинку, порох, компас и многое другое.
Опубликовано: Игнат Ветров
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