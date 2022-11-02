Котенок мейн-куна, который так похож на человека, что невозможно не думать о фотошопе
2022-11-02 17:18
Видео про коточеловека опубликовало на своей странице в фейсбуке издание Petty52 Довольно пугающе и при этом умилительно.
В комментариях люди пишут, что котик похож на сказочного персонажа.
Правд, кот, хоть и похож на сказочное создание, — настоящий и к тому же из России.
Он принадлежит владелице питомника мейн-кунов Татьяне Расторгуевой.
В ее инстаграме также можно найти фотографии и видео этого малыша и других, не менее эффектных котов.
Оказалось, что человекокотёнка и зовут солидно, как человека — Дядя Сэм.
Опубликовано: Игнат Ветров
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