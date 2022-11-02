Дочь покойного Гаркалина рассказала о депрессии отца после смерти жены
2022-11-02 17:29
Дочь покойного актера Валерия Гаркалина Ника рассказала, что после смерти ее матери отец был совершенно беспомощным. Его мучила депрессия.
Дочь покойного актера Валерия Гаркалина Ника в интервью "7Дней" рассказала, что после смерти матери ей пришлось заботиться об отце, который совершенно не умел справляться с бытом.
Смерть жены стала причиной депрессии, из которой звезда экрана пытался выбраться, когда дочь с семьей переехала к нему.
К сожалению, год назад артист умер от коронавируса.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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