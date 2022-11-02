Цыгане были в роду и у знаменитой оперной примы Анны Нетребко
Российская оперная певица, ставшая популярной за счет своего фантастического голоса и незаурядной внешности, не скрывает этого.
Предки Нетребко со стороны отца – потомственные казаки, а в роду матери – цыгане, которые жили в Краснодаре.
По мнению дивы, именно цыганские гены поддерживают в ней постоянный прилив энергии и желание петь.
«Мои предки – цыгане. Энергии иногда столько, что я не знаю, что с ней делать», – говорит Нетребко.
Нетребко.
Российская актриса Оксана Фандера сама часто рассказывает о своих цыганских корнях в интервью.
Унаследовала она их от своего отца Олега Фандеры, который был наполовину цыганом и наполовину украинцем.
По матери же Оксана – еврейка. Когда актрисе была 14 лет, ее мать повторно вышла замуж и переехала вместе с дочерью в Москву.
В жилах Екатерины Климовой тоже течет цыганская кровь.
Прабабушка актрисы по отцовской линии была таборной цыганкой. Этому родству Климова обязана смуглой кожей.
В семье очень открыто и экспрессивно проявляли свои эмоции, и это не могло не сказаться на характере актрисы.
Опубликовано: Игнат Ветров
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