Цыгане были в роду и у знаменитой оперной примы Анны Нетребко

Российская оперная певица, ставшая популярной за счет своего фантастического голоса и незаурядной внешности, не скрывает этого.

Предки Нетребко со стороны отца – потомственные казаки, а в роду матери – цыгане, которые жили в Краснодаре.

По мнению дивы, именно цыганские гены поддерживают в ней постоянный прилив энергии и желание петь.

«Мои предки – цыгане. Энергии иногда столько, что я не знаю, что с ней делать», – говорит Нетребко.

Нетребко.

Российская актриса Оксана Фандера сама часто рассказывает о своих цыганских корнях в интервью.

Унаследовала она их от своего отца Олега Фандеры, который был наполовину цыганом и наполовину украинцем.

По матери же Оксана – еврейка. Когда актрисе была 14 лет, ее мать повторно вышла замуж и переехала вместе с дочерью в Москву.

В жилах Екатерины Климовой тоже течет цыганская кровь.

Прабабушка актрисы по отцовской линии была таборной цыганкой. Этому родству Климова обязана смуглой кожей.

В семье очень открыто и экспрессивно проявляли свои эмоции, и это не могло не сказаться на характере актрисы.