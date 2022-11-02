Глазные яблоки Эйнштейна были украдены
Мозг ученого был отправлен в музей Mutter Museum в Филадельфии. Сейчас он выставляется там.
Они были отданы Генри Адамсу, офтальмологу ученого.
До сих пор ходят слухи о том, что глаза гения хранятся в каком-нибудь частном сейфе где-нибудь в Нью-Йорке.
Никто не знает, каким были последние слова ученого, потому что он сказал их по-немецки.
А медсестра, находящаяся рядом с ним, не понимала его, т.к. говорила по-английски. Но все эти факты меркнут в сравнении с самым главным эпизодом в жизни Альберта Эйнштейна.
В 1905 году, работая в швейцарскому городе Бёрн, ученый опубликовал свою работу под названием «Специальная теория относительности».
Она перевернула имевшееся в то время представление о поведении времени и пространства во вселенной и задала тон в развитии теоретической физики в этом и следующих веках.
Идеи, которые ученый изложил в этой новаторской работе, имели огромное влияние на весь мир и полностью изменили представление людей о массе, энергии, пространстве и времени.
Опубликовано: Антон Райт
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