Глазные яблоки Эйнштейна были украдены

Мозг ученого был отправлен в музей Mutter Museum в Филадельфии. Сейчас он выставляется там.

Они были отданы Генри Адамсу, офтальмологу ученого.

До сих пор ходят слухи о том, что глаза гения хранятся в каком-нибудь частном сейфе где-нибудь в Нью-Йорке.

Никто не знает, каким были последние слова ученого, потому что он сказал их по-немецки.

А медсестра, находящаяся рядом с ним, не понимала его, т.к. говорила по-английски. Но все эти факты меркнут в сравнении с самым главным эпизодом в жизни Альберта Эйнштейна.

В 1905 году, работая в швейцарскому городе Бёрн, ученый опубликовал свою работу под названием «Специальная теория относительности».

Она перевернула имевшееся в то время представление о поведении времени и пространства во вселенной и задала тон в развитии теоретической физики в этом и следующих веках.

Идеи, которые ученый изложил в этой новаторской работе, имели огромное влияние на весь мир и полностью изменили представление людей о массе, энергии, пространстве и времени.