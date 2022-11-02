Эйнштейн считал себя агностиком, а не атеистом

Критиковал веры, в которых бога уподобляли обычному человеку. В противоположность этому ученый считал, что бог – это вселенная и природа, мир, окружающий нас.

Эйнштейн знаменит своим неряшливым и неопрятным стилем в одежде.

Его волосы всегда были растрёпаны и непричёсанные, а костюмы – мешковатыми и балахонистыми.

А еще ученый принципиально не носил носки, потому что считал их ненужным элементом одежды. Каждый раз, обнаружив дырку на носке, он искренне удивлялся этому факту.

Ученый никогда не изменял своему стилю, даже на официальные приемы он приходил без носков.

В 1952 после смерти первого президента Израиля, Хаима Ваймана, Альберту Эйнштейну предложили возглавить Израиль в качестве президента республики, потому жители этой страны назвали этого великого физика величайшим из живущих евреев.

Эйнштейн, которому на тот момент было 73 года, вежливо отказался, сказав, что не имеет ни способности, ни опыта в общении с людьми.

как говорил Эйнштейн:

Знания и опыт могут нас от точки а, к точке б, а воображение - куда угодно.

Именно воображение помогает нам достигать неизведанного и создавать не просто что-то другое, а полностью новое.