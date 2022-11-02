МИД РФ: Россия предоставит доказательства причастности Британии к атаке на Севастополь
МИД России предоставит доказательства причастности Британии к атаке на Черноморский Флот в Севастополе.
В среду днем РИА Новости сообщили, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вскоре британского посла Деборе Броннерт вызовут в Министерство иностранных дел России и предоставят доказательства и материалы причастности Лондона к атаке на базу Черноморского флота в Севастополе.
Дипломат указала по ее мнению, на несомненную вовлеченность спецслужб Великобритании в диверсии на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".
Захарова подчеркнула, что эти же материалы, плюс-минус, но основные материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, будут переданы и для ознакомления широкой общественности.
Опубликовано: Елена Калиновская
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