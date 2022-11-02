Испания передаст Украине батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней
2022-11-02 18:13
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит от Испании батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней.
2 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве заявил, о том, что Испания предоставит батарею ЗРК Skyguard-Aspide 1980-х годов производства для обеспечения боеспособности ВСУ.
Кулеба также рассказал о готовящейся поставке Мандрдом в Киев системы противовоздушной обороны Hawk и призвал остальные западные страны начать поиск таких систем и подготовку к их передаче Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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