Испания передаст Украине батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина получит от Испании батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней.

2 ноября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе пресс-конференции со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом в Киеве заявил, о том, что Испания предоставит батарею ЗРК Skyguard-Aspide 1980-х годов производства для обеспечения боеспособности ВСУ.

Кулеба также рассказал о готовящейся поставке Мандрдом в Киев системы противовоздушной обороны Hawk и призвал остальные западные страны начать поиск таких систем и подготовку к их передаче Украине.