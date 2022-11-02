МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины

Министерство иностранных дел России сообщает, что Москва призвала страны "ядерной пятёрки" не допустить войны с применением оружия массового поражения.

Вечером 2 ноября российское Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором напомнило, что Москва не намерена задействовать применение ядерной сдерживающей доктрины РФ в случаях, когда против России не применяются аналогичные вооружения. Также в МИД России напомнили, что поводом для применения ядерного оружия является угроза существованию российского государства.

В пресс-релизе российского МИДа утверждается, что Москва призывает государства-обладатели ядерного оружия не поощрять провокации Украины в отношении России, что позволит предотвратить ядерную войну.