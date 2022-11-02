МИД РФ: Россия выступает против начала ядерной войны из-за Украины
Министерство иностранных дел России сообщает, что Москва призвала страны "ядерной пятёрки" не допустить войны с применением оружия массового поражения.
Вечером 2 ноября российское Министерство иностранных дел обнародовало заявление, в котором напомнило, что Москва не намерена задействовать применение ядерной сдерживающей доктрины РФ в случаях, когда против России не применяются аналогичные вооружения. Также в МИД России напомнили, что поводом для применения ядерного оружия является угроза существованию российского государства.
В пресс-релизе российского МИДа утверждается, что Москва призывает государства-обладатели ядерного оружия не поощрять провокации Украины в отношении России, что позволит предотвратить ядерную войну.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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