Nord Stream AG: осколки «Северного потока» разлетелись на 250 метров от места взрыва

Российский газотранспортный оператор Nord Stream AG объявил о завершении сбора информации на месте разгерметизации российских газопроводов в Балтийском море.

2 ноября пресс-служба компании Nord Stream AG сообщила, что эксперты организации, прибывшие в суверенные воды Швеции для изучения последствий и причин взрывов на "Северных потоках", завершили сбор информации и приступают к её анализированию для выявления лиц, виновных в совершении энергетического теракта.

В пресс-релизе Nord Stream AG отмечается, что осколки первой взорванной нити "Северного потока" разлетелись на 248 метров от эпицентра взрыва.