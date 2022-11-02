Nord Stream AG: осколки «Северного потока» разлетелись на 250 метров от места взрыва
2022-11-02 18:15
Российский газотранспортный оператор Nord Stream AG объявил о завершении сбора информации на месте разгерметизации российских газопроводов в Балтийском море.
2 ноября пресс-служба компании Nord Stream AG сообщила, что эксперты организации, прибывшие в суверенные воды Швеции для изучения последствий и причин взрывов на "Северных потоках", завершили сбор информации и приступают к её анализированию для выявления лиц, виновных в совершении энергетического теракта.
В пресс-релизе Nord Stream AG отмечается, что осколки первой взорванной нити "Северного потока" разлетелись на 248 метров от эпицентра взрыва.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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