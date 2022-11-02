Издание The Hill утверждает, что решение британского премьера Риши Сунака запретить фрекинг в Великобритании станет настоящим подарком для правительства РФ.

В среду колумнист британской газеты The Hill Роберт Брайс сообщил, что в случае, если новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак примет решение о запрете фрекинга (добычи газа с помощью гидравлического повреждения пласта земли) в стране, то данная мера станет катастрофой для простых британцев и настоящим подарком для Владимира Путина.

По мнению Брайса, решение о запрете фрекинга сделает Британию крайне зависимой от поставок энергоресурсов из других государств, в то время как цены на них лишь вырастут.