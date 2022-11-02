Hill: запрет Сунака на фрекинг будет подарком Путину и катастрофой для Лондона
2022-11-02 18:21
Издание The Hill утверждает, что решение британского премьера Риши Сунака запретить фрекинг в Великобритании станет настоящим подарком для правительства РФ.
В среду колумнист британской газеты The Hill Роберт Брайс сообщил, что в случае, если новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак примет решение о запрете фрекинга (добычи газа с помощью гидравлического повреждения пласта земли) в стране, то данная мера станет катастрофой для простых британцев и настоящим подарком для Владимира Путина.
По мнению Брайса, решение о запрете фрекинга сделает Британию крайне зависимой от поставок энергоресурсов из других государств, в то время как цены на них лишь вырастут.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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