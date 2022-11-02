Белый дом: КНДР поставляет России большое количество боеприпасов для РСЗО

Представитель Белого дома Джон Кирби утверждает, что Северная Корея поставляет боеприпасы России.

2 ноября в ходе брифинга в Белом доме советник Байдена по нацбезопасности Джон Кирби публично заявил, что Министерство обороны Северной Кореи поставило России крупную партию боевых снарядов для артиллерии и реактивных систем залпового огня, которые могут быть использованы в ходе спецоперации на территории Украины.

Также Кирби подчеркнул, что поставленные России снаряды КНДР ещё не дошли до своего получателя, однако в Вашингтоне внимательно следят за их перемещением.