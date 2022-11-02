Путин: Россия может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний Киевом
2022-11-02 18:39
Владимир Путин рассказал, на каких условиях Минобороны России одобрило возобновление участия Москвы в зерновой сделке.
Вечером 2 ноября Владимир Путин публично заявил, что Министерство обороны России провело переговоры с коллегами из Турции, которые получили обещание от украинской стороны не использовать гуманитарные коридоры в Чёрном море в собственных военных целях, поскольку они необходимы для вывоза зерна за рубеж.
По словам Путина, предоставленные Киевом гарантии являются исчерпывающими, ввиду чего Россия продолжит участие в зерновой сделке, однако оставляет за собой право выйти из неё, если Украина нарушит собственные обещания.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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