Путин: Россия может выйти из зерновой сделки из-за нарушения обещаний Киевом

Владимир Путин рассказал, на каких условиях Минобороны России одобрило возобновление участия Москвы в зерновой сделке.

Вечером 2 ноября Владимир Путин публично заявил, что Министерство обороны России провело переговоры с коллегами из Турции, которые получили обещание от украинской стороны не использовать гуманитарные коридоры в Чёрном море в собственных военных целях, поскольку они необходимы для вывоза зерна за рубеж.

По словам Путина, предоставленные Киевом гарантии являются исчерпывающими, ввиду чего Россия продолжит участие в зерновой сделке, однако оставляет за собой право выйти из неё, если Украина нарушит собственные обещания.