КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ
2022-11-02 18:47
Глава КГБ Иван Тертель рассказал о намерениях западных стран разделить Беларусь из-за наличия в стране ценных ресурсов.
2 ноября председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил, что геополитическое положение Беларуси в центре Европы, союз Минска с Россией, а также наличие в стране ценных ресурсов и важных предприятий вроде "Нафтана" и "Полимера" обуславливает попытки Запада разделить белорусское государство.
Примечательно, что накануне Тертель сообщил о намерениях Польши предоставить свои территории для ввода иностранных военных на территорию Беларуси.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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