КГБ: Запад хочет разделить Беларусь из-за ценных ресурсов и союза Минска с РФ

Глава КГБ Иван Тертель рассказал о намерениях западных стран разделить Беларусь из-за наличия в стране ценных ресурсов.

2 ноября председатель белорусского Комитета госбезопасности Иван Тертель заявил, что геополитическое положение Беларуси в центре Европы, союз Минска с Россией, а также наличие в стране ценных ресурсов и важных предприятий вроде "Нафтана" и "Полимера" обуславливает попытки Запада разделить белорусское государство.

Примечательно, что накануне Тертель сообщил о намерениях Польши предоставить свои территории для ввода иностранных военных на территорию Беларуси.