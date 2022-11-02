Стилисты рассказали, каких компонентов не должно быть в шампуне

Волосы женщины всегда были важным атрибутом красоты. Вспомните, с каким одобрением мы смотрим на девушек с густыми блестящими волосами и задаемся вопросом: почему у меня не так?

Внимательно изучи состав шампуня и только потом используй его по назначению

SLS — Sodium Laureth Sulfate. В шампуне же он отвечает за пенообразование. Химический состав данного компонента позволяет ему попадать в кровь через поры кожи и накапливаться в тканях печени, сердца и глаз. Это токсичный мутаген, который может нарушать процессы метаболизма. Качественные шампуни практически не содержат этого вещества.

Sodium Lauruulaureth Sulfate. Многие производители часто маскируют этот компонент как "вытяжку кокоса". Это очень дешевый и достаточно вредный продукт нефтепереработки. Он намного повышает склонность человека к аллергие, вызывает шелушение кожи (перхоть), покраснение, сыпь.

TEA, DEA. Ингредиент, который довольно часто встречаются в составе шампуней, как дешевых, так и дорогих. Способен вызывать аллергию, сухость кожи головы и раздражение глаз.