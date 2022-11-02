В New York Times опубликовали список техники для Украины по пакету военной помощи

Новостное издание New York Times опубликовало список техники для Украины по пакету военной помощи.

2 Ноября Американское издание New York Times опубликовало список техники для Украины по пакету военной помощи, которые будет отправлены из Соединенных Штатов Америки и Италии.

На нужды ВСУ поступят: 8 ЗРК NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, 500 высокоточных 155-мм снарядов к артиллерии, 1500 ПТРК SMAW и АТ4, 125 Humvees, 4 спутниковые антенны для прямой связи с коммерческими спутниками, системы по борьбе с БЛА Vampire.