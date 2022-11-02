Кулеба: Испания передаст Украине 4 ПВО Hawk

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал поставку Мадридом 4 систем ПВО Hawk для Киева.

В среду, 2 ноября 2022 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в официальном пресс-релизе заявил о том, что Испания выделит четыре системы противовоздушной обороны Hawk для киевского режима.

Украинский дипломат Кулеба также подчеркнул, что данная поставка является именно тем, о чём Киев просил Мадрид на протяжении некоторого времени ввиду нанесения ВС РФ ударов по объектам энергетики Украины.