Кулеба: Испания передаст Украине 4 ПВО Hawk
2022-11-02 19:17
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба анонсировал поставку Мадридом 4 систем ПВО Hawk для Киева.
В среду, 2 ноября 2022 года, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в официальном пресс-релизе заявил о том, что Испания выделит четыре системы противовоздушной обороны Hawk для киевского режима.
Украинский дипломат Кулеба также подчеркнул, что данная поставка является именно тем, о чём Киев просил Мадрид на протяжении некоторого времени ввиду нанесения ВС РФ ударов по объектам энергетики Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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