Самый богатый педагог: Дэвид Черитон стоял у истоков Google, а сегодня входит в топ-180 списка Forbes

Активы профессора Стэнфордского университета превышают состояния всех его коллег в мире и оцениваются в $9.8 миллиарда.

Дэвид Черитон сегодня - учитель и профессор Стэнфордского университета США. Он известен тем, что является самым богатым педагогом в мире. По оценкам Forbes, состояние Дэвида оценивается в $9.8 миллиарда и занимает 180-ю позицию в списке.

Большая дорога в бизнес для педагога открылась в 1981 году - когда Черитон искал возможности реализации своих проектов. Так он познакомился с Энди Бехтольшаймом, и их дружба переросла в партнёрство.

В середине 90-х они открыли компанию Granite Systems, которая занималась решениями для сетей Ethernet. Через год друзья продали эту компанию за $220 миллионов.

В 2001-м году открыли новое предприятие - Kealia, через три года оно тоже было выкуплено - за $120 миллионов. Но больше всего приумножила состояние Черитона сделка по инвестиции на тот момент в никому не известную поисковую систему Google. Дэвид вложил в нее $100 тысяч.

Несмотря на свой достаток, профессор ведет скромный образ жизни. Живет в доме, который был куплен 40 лет назад, передвигается на старом Volkswagen Vanagon 1986-го года выпуска, не ходит в рестораны и редко ездит на отдых, считая это пустой тратой денег.

При этом на новые стартапы денег не жалет. Он потратил свыше $50 миллионов на инвестирование проектов. 71-летний Дэвид также выплачивает стипендии студентам в различных университетах мира.

Но его главное увлечение в жизни все-таки - педагогика. Профессор охотно делится со студентами теоретическими знаниями и практическими навыками, накопленными за всю жизнь.