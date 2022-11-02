Самый богатый педагог: Дэвид Черитон стоял у истоков Google, а сегодня входит в топ-180 списка Forbes
Активы профессора Стэнфордского университета превышают состояния всех его коллег в мире и оцениваются в $9.8 миллиарда.
Дэвид Черитон сегодня - учитель и профессор Стэнфордского университета США. Он известен тем, что является самым богатым педагогом в мире. По оценкам Forbes, состояние Дэвида оценивается в $9.8 миллиарда и занимает 180-ю позицию в списке.
Большая дорога в бизнес для педагога открылась в 1981 году - когда Черитон искал возможности реализации своих проектов. Так он познакомился с Энди Бехтольшаймом, и их дружба переросла в партнёрство.
В середине 90-х они открыли компанию Granite Systems, которая занималась решениями для сетей Ethernet. Через год друзья продали эту компанию за $220 миллионов.
В 2001-м году открыли новое предприятие - Kealia, через три года оно тоже было выкуплено - за $120 миллионов. Но больше всего приумножила состояние Черитона сделка по инвестиции на тот момент в никому не известную поисковую систему Google. Дэвид вложил в нее $100 тысяч.
Несмотря на свой достаток, профессор ведет скромный образ жизни. Живет в доме, который был куплен 40 лет назад, передвигается на старом Volkswagen Vanagon 1986-го года выпуска, не ходит в рестораны и редко ездит на отдых, считая это пустой тратой денег.
При этом на новые стартапы денег не жалет. Он потратил свыше $50 миллионов на инвестирование проектов. 71-летний Дэвид также выплачивает стипендии студентам в различных университетах мира.
Но его главное увлечение в жизни все-таки - педагогика. Профессор охотно делится со студентами теоретическими знаниями и практическими навыками, накопленными за всю жизнь.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
МИД Ирана опровергло данные о подготовке нападении на Саудовскую Аравию
Хакер Джокер: взломанную программу Delta делали по стандартам НАТО в США и Украине
Экстренные отключения электричества начались в Киевской области Украины
Захарова: Трасс должна рассказать о письме Блинкену после взрыва «Северных потоков»