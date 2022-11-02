В Херсонской области ввели запрет на движение гражданского транспорта через Днепр
2022-11-02 19:41
Руководство Херсонской области заявило о введении запрета на движение гражданского транспорта через реку Днепр.
2 октября представители администрации Херсонской области в официальном пресс-релизе заявили, что движение гражданских транспортных средств через Днепр, включая понтонную переправку, временно запрещено.
Власти региона пояснили, что данное решение, которое не распространяется на перевозящие продовольствие и медикаменты транспортные суда, было принято в связи с завершением эвакуации мирного населения правобережной части Херсонской области.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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