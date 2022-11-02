В Херсонской области ввели запрет на движение гражданского транспорта через Днепр

Руководство Херсонской области заявило о введении запрета на движение гражданского транспорта через реку Днепр.

2 октября представители администрации Херсонской области в официальном пресс-релизе заявили, что движение гражданских транспортных средств через Днепр, включая понтонную переправку, временно запрещено.

Власти региона пояснили, что данное решение, которое не распространяется на перевозящие продовольствие и медикаменты транспортные суда, было принято в связи с завершением эвакуации мирного населения правобережной части Херсонской области.