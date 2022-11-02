Власти Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью
2022-11-02 19:52
Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах.
Власти Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 февраля 2023 года, сообщает портал LSM.
"Правительство приняло решение в муниципалитетах граничащих с Беларусью до 10 февраля", - говорится в публикации.
Особое положение введено в приграничных районах с 2021 года из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.
Опубликовано: Максим Алексеев
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