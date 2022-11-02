Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации в приграничных с Беларусью районах.

Власти Латвии продлили режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 февраля 2023 года, сообщает портал LSM.

"Правительство приняло решение в муниципалитетах граничащих с Беларусью до 10 февраля", - говорится в публикации.

Особое положение введено в приграничных районах с 2021 года из-за наплыва нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.