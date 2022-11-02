Daily Mail: британцы не верят в непричастность США к подрыву «Северных потоков»
Комментаторы британского издания Daily Mail усомнились в том, что "Северные потоки" были повреждены без участия американских спецслужб.
2 ноября британская газета Daily Mail опубликовала очередную статью об инциденте с разгерметизацией российских газопроводов "Северный поток" в Балтийском море. Под данной статьёй скопилась серия комментариев от пользователей британского сегмента интернета, которые выразили сомнения в том, что США невиновны в диверсии на "Северных потоках".
В частности, некоторые из комментаторов однозначно заявили о том, что Россия не стала бы взрывать собственные трубопроводы, поскольку подобный поступок лишил бы Москву огромной прибыли от продажи газа в страны Европы, однако такое развитие событий было выгодно именно Соединённым Штатам.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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