Blic: ПВО Сербии сбило неопознанный беспилотник в воздушном пространстве страны

Сербские системы противовоздушной обороны перехватили неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе над собственным государством.

Вечером 2 ноября информационное агентство Blic опубликовало срочную новость о том, что войска Сербии перехватили неопознанный дрон в небе над суверенными сербскими территориями, задействовав национальную систему противовоздушной обороны, которая без предупреждения ликвидировала потенциально вредоносный объект.

Днём ранее президент Сербии Александр Вучич обратился с директивой к местному Министерству обороны, потребовав сбивать любые БПЛА в небе над страной.