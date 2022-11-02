Blic: ПВО Сербии сбило неопознанный беспилотник в воздушном пространстве страны
2022-11-02 20:02
Сербские системы противовоздушной обороны перехватили неизвестный беспилотный летательный аппарат в небе над собственным государством.
Вечером 2 ноября информационное агентство Blic опубликовало срочную новость о том, что войска Сербии перехватили неопознанный дрон в небе над суверенными сербскими территориями, задействовав национальную систему противовоздушной обороны, которая без предупреждения ликвидировала потенциально вредоносный объект.
Днём ранее президент Сербии Александр Вучич обратился с директивой к местному Министерству обороны, потребовав сбивать любые БПЛА в небе над страной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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