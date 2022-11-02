В Великобритании на 7 дней отключат электричество

По сообщению The Guardian, британское правительство проводит учения по существованию в условиях отключений электроэнергии продолжительностью до семи дней.

Правительство ожидает такого сценария в связи с энергетическим кризисом.

По данным издания, в последние дни в различных министерствах и местных органах власти была проведена серия учений на основе плана действий в чрезвычайных ситуациях под кодовым названием Yarrow (тысячелистник - прим.).

Он был разработан в 2021 году на случай, если у оператора энергосистемы Национальной сети возникнет серьезная техническая неисправность в результате, например, наводнения, попадания молнии в электростанции или нападения вражеского государства на подводные энергетические кабели.

Правительственные чиновники, которых цитирует газета, признают, что из-за энергетического кризиса, вызванного конфликтом на Украине, учения по планированию набрали обороты. В худшем случае предполагается, что сбой затронет все сектора на срок до недели.

Yarrow предусматривает ситуацию, что зимой электричество перестанет поступать во все помещения без резервных генераторов без предварительного уведомления.

Этот сценарий предсказывает, что 60% спроса на электроэнергию будет удовлетворяться "между вторым и седьмым днем" сбоя, когда домашние хозяйства и предприятия будут иметь "прерывистый доступ" к поставкам.