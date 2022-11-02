Комнатные растения, по народным приметам,из-за которых в доме не водятся деньги
Согласно народным приметам, некоторые зеленые питомцы способны буквально разорить своего хозяина. Если держать их дома, можно оказаться в бедственном положении.
Фикус притянет в дом финансовые проблемы и испортит характер проживающих там мужчин. Под влиянием цветка они превращаются в агрессоров и часто скандалят.
Плющ не зря называют "энергетическим вампиром": он лишает человека сил и снижает работоспособность. Если вазон поставить неправильном месте, в доме перестанут водиться деньги.
Герань любят многие цветоводы. Однако поверья гласят: растение притягивает в дом нищету, при условии, что герани посажено слишком много - пять и более цветков.
Монстера - экзотический экземпляр, который провоцирует в доме соры и денежные трудности. Согласно приметам, есть и другие отзывы о растении: оно чистит ауру от плохой энергии.
Важно правильно расположить цветок дома, иначе он будет, наоборот, заряжать негативом жильцов.
Диффенбахию, по поверьям, надо дарить врагам, чтобы лишить их достатка. Люди, верящие в приметы, никогда не заведут в доме этот цветок или поскорее поспешат избавиться от него.
Белокрыльник указывает на приближение несчастья. По мнению эзотериков, когда растение зацветает - ждать беды.
В свою очередь, цветок, за которым плохо ухаживают, может и сам притянуть в дом несчастье.
Опубликовано: Храмова Оксана
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