Эксперты рассказали, как избежать сахарного диабета

Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, характеризующееся повышением содержания сахара в крови.

Отказ от рафинированных углеводов и сахара. Молекулы сахара, образуемые в результате расщепления таких продуктов, попадают прямо в кровеносную систему.

Занимайтесь спортом на регулярной основе. Если сделать спорт частью своей жизни, то инсулин начнет вырабатываться без каких-либо нарушений.

Хорошей привычкой будет сделать воду основным источником поступающей жидкости. Она не просто утоляет жажду, но позволяет держать под контролем инсулин и сахар.

Важно привести вес в оптимальную норму. Его переизбыток становится главной причиной того, что организм становится менее чувствительным к инсулину, что и увеличивает риск возникновения диабета. (для корректировки веса можно обратиться к врачу)

Отказ от курения. Через 5 лет после прекращения курения вероятность развития болезни снижается на 13%.