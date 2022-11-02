Эксперты рассказали, как избежать сахарного диабета
Сахарный диабет – это нарушение обмена веществ, характеризующееся повышением содержания сахара в крови.
Отказ от рафинированных углеводов и сахара. Молекулы сахара, образуемые в результате расщепления таких продуктов, попадают прямо в кровеносную систему.
Занимайтесь спортом на регулярной основе. Если сделать спорт частью своей жизни, то инсулин начнет вырабатываться без каких-либо нарушений.
Хорошей привычкой будет сделать воду основным источником поступающей жидкости. Она не просто утоляет жажду, но позволяет держать под контролем инсулин и сахар.
Важно привести вес в оптимальную норму. Его переизбыток становится главной причиной того, что организм становится менее чувствительным к инсулину, что и увеличивает риск возникновения диабета. (для корректировки веса можно обратиться к врачу)
Отказ от курения. Через 5 лет после прекращения курения вероятность развития болезни снижается на 13%.
Опубликовано: Ангелина Крент
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