Польша начала строительство забора на границе с Россией
Около 100 метров временного заграждения, состоящего из трех рядов колючей проволоки, было возведено в среду возле Виштынеца на польской границе с Калининградской областью.
Забор высотой 2,5 м и шириной 3 м будет построена по всей длине границы с Россией.
Первая часть временной дамбы была построена возле деревень Больце, Жердзины и Виштынец. Он начинается в нескольких метрах от символического пограничного столба на границе Польши, России и Литвы.
На данный момент они построили около 100 метров забора возле Виштынца. Столбы расставляются на расстоянии двух метров друг от друга, и на них в три ряда натягивается колючая проволока.
На стороне России один свиток, в среднем ряду два, в следующем три рулона.
Солдаты используют крюки для укладки верхних ярусов, натягивая проволоку на определенную высоту с помощью крюков. Рядом припаркованы военные грузовики с материалами для строительства плотины.
В среду на месте работ, которые проводили военные, с российской стороны границы никого не видели, там была установлена только камера.
Опубликовано: Николай Скира
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