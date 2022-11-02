Грета Тунберг призывала к свержению капиталистической системы

Эко-активистка Грета Тунберг выступила с призывом к свержению всей капиталистической системы в мире.

2 ноября шведская эко-активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления в Королевском фестивальном зале в Лондоне заявила о необходимости полностью свергнуть всю ныне существующую капиталистическую систему в мире.

Тунберг убеждена, что капитализм является причиной колониализма, империализма, угнетения, геноцида, а также расистского, репрессивного экстракционизма, что по мнению юной экологической активистки доказывает факт того, что данная экономическая система не должна существовать.