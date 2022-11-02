Грета Тунберг призывала к свержению капиталистической системы
2022-11-02 20:15
Эко-активистка Грета Тунберг выступила с призывом к свержению всей капиталистической системы в мире.
2 ноября шведская эко-активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления в Королевском фестивальном зале в Лондоне заявила о необходимости полностью свергнуть всю ныне существующую капиталистическую систему в мире.
Тунберг убеждена, что капитализм является причиной колониализма, империализма, угнетения, геноцида, а также расистского, репрессивного экстракционизма, что по мнению юной экологической активистки доказывает факт того, что данная экономическая система не должна существовать.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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