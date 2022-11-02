Чучело Лиз Трасс сожгут в городе Эденбридж на день Гая Фокса
2022-11-02 20:16
В британском городе Эденбридж администрация приняло решение о сожжении чучела экс-премьера Великобритании Лиз Трасс.
В среду вечером стало известно, в городе Эденбридж, который расположен в Британии, местные жители с позволения представителей городской администрации намереваются произвести сожжение чучела бывшего британского премьера Лиз Трасс. Само мероприятие запланировано на 5 ноября, в который британцы традиционно празднуют день Гая Фокса.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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