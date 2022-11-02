Джон Кирби: КНДР поставит в Россию большое количество артиллерийских боеприпасов
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Северная Корея поставляет в Россию значительное количество артиллерийских боеприпасов, сообщает Reuters.
Он подчеркнул, что США следят за транспортировкой этих грузов, чтобы убедиться, что они действительно были получены Россией. Он также добавил, что хотя количество ракет и значительное, существенного влияния на ситуацию в Украине это не окажет.
Еще в сентябре администрация США заявила, что Россия пытается купить у Северной Кореи "миллионы" ракет и артиллерийских снарядов. В то время режим в Пхеньяне опровергал эти сообщения.
Кирби сказал, что США с союзниками рассматривают "полный спектр вариантов" в ответ на поставки оружия из Северной Кореи и Ирана в Россию, но никаких решений еще не принято.
Он отказался ответить, рассматривается ли также возможность перехвата данного груза. Кирби отметил, что нет информации о том, что поставки баллистических ракет из Ирана уже имели место, хотя США обеспокоены "потенциальными" поставками этого оружия в Россию.
Опубликовано: Николай Скира
Hill: запрет Сунака на фрекинг будет подарком Путину и катастрофой для Лондона
Власти Польши изъяли у посольства России базу отдыха под Варшавой
Песков: Путин может не выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента РФ в 2024 году
Военный самолёт США нарисовал неприличный символ над армейской базой РФ
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры о зерновой сделке