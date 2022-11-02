Простые средства, которые отбеливают руки после чистки свеклы и морковки

После работы с морковью и свеклой на кухне у хозяек остаются некрасивые пятна на пальцах и ладонях, которые сложно отмыть. Есть способ, который быстро поможет вернуть коже рук привлекательный вид.

Сок овощей сильно въедается в кожу, особенно печально выглядят участки под ногтями. Руки выглядят неопрятными и грубыми. Мыло вряд ли поможет, особенно с первого раза.

А вот, к примеру, обычный яблочный сок без проблем справится с этой задачей. Можно воспользоваться лимонным соком или просто лимонкой - любым средством, содержащим кислую среду.

Подойдет и привычный столовый уксус, который наверняка есть в каждом кухонном шкафу.

Однако уксус следует использовать с осторожностью, если его не разбавлять водой, на коже могут остаться ожоги.

Просто, быстро и дешево, а главное - эффективно! После обработки руки снова будут выглядеть чистыми и ухоженными.