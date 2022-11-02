СМИ: в Белгородской области у местных жителей изымают песок на «нужды военных».

По словам жителя села Отрадовка Краснояружскоого райна Сергея Л.,у него изъяли почти 100 кубометров песка военные которые там дислацируются, песок был вывезен в его отсутствие и без его ведома.

Компенсировать потери власти района ему отказываются, ссылаясь на то, что это «не в их компетенции», так же суд наказал чиновника, разрешившего изъятие, «устным предупреждением». В последствии Сергей повторно обращался в полицию, но дело возбуждать там отказались.