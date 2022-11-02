Бизли: возвращение России в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней
Глава ВПП ООН Дэвид Бизли прокомментировал возвращение России в зерновую сделку.
2 ноября РИА Новости сообщили, что глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли написал в Twitter, что возвращение Российской Федерации в зерновую сделку позволит спасти миллионы жизней, а черноморские порты должны оставаться открытыми иначе невозможность вывезти продовольствие и удобрения из региона приведет к катастрофе во всем мире.
Ранее сообщалось, что Российская Федерация решила возобновить свое участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях.
Опубликовано: Елена Калиновская
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