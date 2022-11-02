Defense news: США поставят Украине систему Vampire для защиты от беспилотников

Издание Defense news сообщило о намерениях Вашингтона передать Киева систему Vampire, закрывающую воздушное пространство от дронов.

В среду газета Defense News со ссылкой на представителя американского Пентагона Пата Райдера сообщила, что Минобороны США намеревается ратифицировать контракт по закупке кинетических систем Vampire чешского производства, которые направлены на перехват беспилотников с помощью небольших ракет высокой точности.

По данным Defense News, Соединённые Штаты планируют передать закупленные системы Vampire Украине, однако это произойдёт не ранее середины следующего года.